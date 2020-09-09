Недоволен ни приговором, ни адвокатом: Ефремов пожаловался, что Пашаев «подставил» его на 8 лет

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Молодцова Анна
Эксклюзив 267

Актер отказался от услуг защитника, объявив, что его супруга будет искать другого представителя его интересов.

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Михаил Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев «подставил» его на восемь лет. Именно к такому сроку лишения свободы актера приговорил Пресненский суд Москвы, признав Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади.

О том, что заслуженный артист РФ недоволен услугами правозащитника, подтвердила в беседе с 5-tv.ru член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович. По словам правозащитницы, актер ясно дал понять, что его не устраивает ни приговор, ни работа Пашаева.

Литвинович повторила, что Ефремов отказался от услуг адвоката, и свидетелем тому — начальник СИЗО, в присутствии которого актер огласил свое решение.

«Он нам четко сказал (…), что договор с Пашаевым закончился вчера после оглашения приговора, что больше он с ним не работает и что его супруга наймет нового адвоката, с которым он будет подавать апелляцию», — заявила правозащитница.

Ранее Эльман Пашаев не подтвердил отказ Ефремова от его услуг, назвав подобные сообщения «глупостью». Однако, как заявила Литвинович, это связано с тем, что Пашаев был у своего клиента в СИЗО до ее приезда.

Михаил Ефремов 8 июня стал виновником ДТП в Москве, приведшего к смерти по неосторожности. Автомобиль артиста, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, выскочил на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился 57-летний курьер Сергей Захаров. В это время тот как раз возвращался домой, отработав последний заказ. От полученных в результате столкновения травм мужчина скончался в больнице. Суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы. После оглашения приговора Михаилу Ефремову, актера увезли в пятый следственный изолятор на севере Москвы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как физиогномист оценила реакцию Ефремова и Пашаева на приговор.

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