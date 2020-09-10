Звезда фильма «Лед-2» Юлия Хлынина тайно вышла замуж

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Молодцова Анна
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Радостная новость стала неожиданностью для поклонников 28-летней актрисы, которая привыкла скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз.

Фото, видео: ТАСС / АГН Москва, instagram @yulia_hlynina

Актриса Юлия Хлынина, известная по фильму «Лед-2» и сериалу «Колл-центр», покинула ряды завидных невест. 28-летняя звезда тайно вышла замуж за предпринимателя Алексея Милевского. Счастливым событием поделилась сама актриса на своей странице в Instagram, выложив фото в свадебном платье и фате.

«Весной самоизолировалась глубоко в семью», — написала девушка.

instagram @yulia_hlynina

Замужество Хлыниной стало полной неожиданностью для ее фанатов. Информация о том, что она встречается с бизнесменом, появилась лишь в июле прошлого года, поскольку влюбленные старались не афишировать свои отношения. Известно, что Милевский попал в список тридцати самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes.

В комментариях подписчики наперебой поздравляют молодую актрису с обретением нового статуса. Среди тех, кто пожелал счастья новоиспеченной супруге — актрисы Марина Александрова, Анна Михайловская, Аглая Тарасова и многие другие.

«Какая красивая невеста»;

«Счастья вам»;

«Какая нежная. Поздравляю!» — написали поклонники творчества Хлыниной.

Ранее 5-tv.ru писал, почему актриса Анастасия Макеева развелась с третьим мужем.

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