«Сплошная маска»: Аллу Пугачеву снова заподозрили в злоупотреблении пластикой

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Светлана Александрова
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Публика бурно обсуждает появление примадонны на YouTube-шоу «Музыкалити».

«Сплошная маска»: Аллу Пугачеву снова заподозрили в злоупотреблении пластикой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Появление Аллы Пугачевой на YouTube-шоу ее супруга Максима Галкина «Музыкалити» вызвало бурные обсуждения в сети. Пока одни восхищались безупречным вкусом 71-летней примадонны отечественной эстрады, другие активно разглядывали ее внешность. И если преданные фанаты были поражены тем, как молодо выглядит артистка для своих лет, злопыхатели нашли на лице знаменитости следы пластических операций. 

«Омолодилась. Наверное, пластику сделала»;

«Такая красотка, что глаз сложно оторвать»;

«Как же прекрасна выглядит Алла Борисовна. Всем бы так в ее возрасте», — писали восторженные пользователи. 

Youtube / ТО "Gazgolder"

На комментарии гораздо менее доброжелательных подписчиков обратил внимания сайт Дни.ру. Хейтеры решили отчитать Пугачеву за то, что, по их мнению, она слишком увлеклась пластикой и испортила первозданную красоту. 

«Алла Борисовна чем-то Аль Пачино что ли напоминает…»

«Мне одному Алла Борисовна, напомнила Ведьму пустоши из „Ходячего замка“?»

«На мой взгляд — сплошная маска, возле глаз только чутка человеческое живое заметно», —возмутились юзеры. 

Впрочем, по мнению многих возраст вообще не властен над легендой советской и российской эстрады. Причем дело не только во внешности. 

«Я удивлен тем, как „молодо“ рассуждает Алла Борисовна. И чувство юмора тоже хорошее, много уместных шуточек».

«У меня болят щеки от смеха! Очень позитивный выпуск! Гуру самые-самые… уважаю и восхищаюсь! Давайте еще таких выпусков!» — попросили поклонники. 

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Алла Пугачева и не скрывает, что пользовалась услугами пластических хирургов. Правда утверждает, что делала это давно. В одном из интервью певица призналась, что из-за проблем с сердцем общий наркоз ей противопоказан, а потому она решалась только на «маленькие подтяжки» в области лба и скул под местной анестезией. А вот обращаться к новейшим технологиям примадонна побаивается.

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