Выявлены попытки вмешательства Запада в дела России

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По словам сенатора Андрея Климова, у границ РФ был использован сценарий, разработанный в США и названный «содействием либерализации Белоруссии».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета выявила попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны западных партнеров.

"Для дестабилизации политической ситуации в России с созданием очередного кризиса у ее границ был использован сценарий, разработанный в США и названный "содействием либерализации Белоруссии". Однако ни события в Белоруссии, ни попытки создать очаги хаоса в российской глубинке не смогли привести к тому эффекту, на который рассчитывали зарубежные сценаристы и режиссеры. Российская политическая система в очередной раз показала свою устойчивость к попыткам внешнего давления", - подчеркнул заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов. 

В Совфеде не исключают дальнейших попыток дискредитации выборов. Но на все внешние вызовы последует законодательная реакция в соответствии с положениями обновленной российской Конституции. 

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