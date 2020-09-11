Выявлены попытки вмешательства Запада в дела России
По словам сенатора Андрея Климова, у границ РФ был использован сценарий, разработанный в США и названный «содействием либерализации Белоруссии».
Закрыть
Смотрите также:
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Провал белорусской революции и причем здесь Польша
Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета выявила попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны западных партнеров.
"Для дестабилизации политической ситуации в России с созданием очередного кризиса у ее границ был использован сценарий, разработанный в США и названный "содействием либерализации Белоруссии". Однако ни события в Белоруссии, ни попытки создать очаги хаоса в российской глубинке не смогли привести к тому эффекту, на который рассчитывали зарубежные сценаристы и режиссеры. Российская политическая система в очередной раз показала свою устойчивость к попыткам внешнего давления", - подчеркнул заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов.
В Совфеде не исключают дальнейших попыток дискредитации выборов. Но на все внешние вызовы последует законодательная реакция в соответствии с положениями обновленной российской Конституции.
Читайте также
71%
-0.54 89.30
-0.27
Нашли ошибку?