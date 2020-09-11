Выявлены попытки вмешательства Запада в дела России

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета выявила попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны западных партнеров.

"Для дестабилизации политической ситуации в России с созданием очередного кризиса у ее границ был использован сценарий, разработанный в США и названный "содействием либерализации Белоруссии". Однако ни события в Белоруссии, ни попытки создать очаги хаоса в российской глубинке не смогли привести к тому эффекту, на который рассчитывали зарубежные сценаристы и режиссеры. Российская политическая система в очередной раз показала свою устойчивость к попыткам внешнего давления", - подчеркнул заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов.

В Совфеде не исключают дальнейших попыток дискредитации выборов. Но на все внешние вызовы последует законодательная реакция в соответствии с положениями обновленной российской Конституции.