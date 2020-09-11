Кто из родителей сможет получить три, пять и десять тысяч рублей на детей сентябре

Правительство России утвердило сентябрьские выплаты безработными родителям несовершеннолетних детей. Так, россияне смогут получить от государства поддержку в размере трех, пяти и десяти тысяч рублей, сумма выплат зависит от возраста детей.

Три тысячи рублей к пособию по безработице получат родители, чьи дети не достигли 18 лет. Выплата предоставляется на каждого несовершеннолетнего ребенка. Такое решение принято правительством в качестве дополнительной меры поддержки семей в условиях пандемии коронавируса.

Пять тысяч рублей смогут получить родители детей, не достигших трехлетнего возраста, передает ФАН.

«Если в семье один ребенок до трех лет, выплачивается 5000 рублей в месяц, если два — 10000 рублей в месяц и так далее», — говорится на сайте Пенсионного фонда России.

Семьи с детьми в возрасте от трех до шестнадцати лет могут получить десять тысяч рублей единовременно, если они ранее не подавали заявлений на соответствующие выплаты. При этом важно, чтобы 16 лет ребенку исполнилось не позднее 11 мая.

Заявление на оказание материальной поддержки необходимо подать в любой удобный территориальный орган Пенсионного фонда или в электронном виде.

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