Почему в России фиксируют рост ожирения среди детей и чем это грозит?
Согласно данным врачей, избыточная масса тела наблюдается уже у каждого пятого ребенка.
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Фото, видео: YAY\TASS, 5-tv.ru
И если вопросы школьных обедов взяты под контроль, то дома дети не всегда придерживаются принципов правильного питания. Врачи с тревогой фиксируют рост детского ожирения в стране. Избыточная масса тела — уже у каждого пятого российского ребенка.
Ученые Екатеринбурга составили типичный портрет ребенка с лишним весом. В исследовании участвовали тысячи школьников. Неожиданный результат исследования — все чаще ожирением страдают мальчики 10 — 14 лет. Они редко едят в кругу семьи. А значит родители не контролируют питание. Часто перекусывают, сидя за экраном, бесконтрольно употребляют сладкое. В отличие от сверстников они в два раза чаще предпочитает спорту компьютерные игры
Корреспондент Алиса Паршакова выяснила: это грозит не только проблемами со здоровьем. Подробнее смотрите в видеосюжете.
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