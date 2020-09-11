Почему в России фиксируют рост ожирения среди детей и чем это грозит?

И если вопросы школьных обедов взяты под контроль, то дома дети не всегда придерживаются принципов правильного питания. Врачи с тревогой фиксируют рост детского ожирения в стране. Избыточная масса тела — уже у каждого пятого российского ребенка.

Ученые Екатеринбурга составили типичный портрет ребенка с лишним весом. В исследовании участвовали тысячи школьников. Неожиданный результат исследования — все чаще ожирением страдают мальчики 10 — 14 лет. Они редко едят в кругу семьи. А значит родители не контролируют питание. Часто перекусывают, сидя за экраном, бесконтрольно употребляют сладкое. В отличие от сверстников они в два раза чаще предпочитает спорту компьютерные игры

Корреспондент Алиса Паршакова выяснила: это грозит не только проблемами со здоровьем. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как минимизировать вред от сидячего образа жизни.