Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Марка Енковского

Сегодня подводим итоги акции «День добрый дел».

Накануне героем нашего сюжета стал семимесячный Марк — у мальчика опухоль, которая давит на важнейшие участки мозга и вызывает сильные приступы. Долгое время такая болезнь считалась неизлечимой. Но сейчас выход есть — американские врачи готовы провести операцию.

На помощь пришли вы зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в Фонд Константина Хабенского четыре миллиона 977 тысяч 232 рубля.

Спасибо Вам! Но вы все еще можете сделать пожертвование, отправив СМС на короткий номер 7535. Поможем Марку вместе.