Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Марка Енковского
Чтобы удалить опухоль, семимесячному ребенку требуется дорогостоящее лечение в американской клинике.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня подводим итоги акции «День добрый дел».
Накануне героем нашего сюжета стал семимесячный Марк — у мальчика опухоль, которая давит на важнейшие участки мозга и вызывает сильные приступы. Долгое время такая болезнь считалась неизлечимой. Но сейчас выход есть — американские врачи готовы провести операцию.
На помощь пришли вы зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в Фонд Константина Хабенского четыре миллиона 977 тысяч 232 рубля.
Спасибо Вам! Но вы все еще можете сделать пожертвование, отправив СМС на короткий номер 7535. Поможем Марку вместе.
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