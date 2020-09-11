С Колтаковым пришли проститься его коллеги: Александрова, Исакова и многие други

В Подмосковье проводили в последний путь известного артиста Сергея Колтакова, сообщает «Экспресс газета». Его считали одним из самых ярких и талантливых актеров современности.

На отпевании помимо родственников и близких присутствовали многие коллеги Колтакова, в том числе Марина Александрова, Евгения Добровольская, Виктория Исакова и другие.

Известный артист скончался 7 сентября в возрасте 64 лет. В последние годы боролся с тяжелым заболеванием, однако с каким именно, родственники и друзья не сообщают. Как оказалось, актер не хотел, чтобы люди знали о его состоянии. Он продолжал участвовать в съемках нового фильма за три недели до смерти, и хотя уже тогда чувствовал себя не очень хорошо, вида старался не подавать.

Сергей Колтаков снялся более чем в сорока фильмах и сериалах, в том числе «Мама, не горюй», «Братья Карамазовы», «Валентина», «Соучастники» «Обратная сторона луны», «Союз спасения», «Страстной бульвар» и многих других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем каким запомнится известный актер Сергей Колтаков.