С Колтаковым пришли проститься его коллеги: Александрова, Исакова и многие други

|
Софья Зуева
210

Актер кинофильмов «Мама не горюй», «Соучастники», «Союз спасения» и многих других скончался на 65-м году жизни.

С Колтаковым пришли проститься его коллеги: Александрова, Исакова и многие други

Фото: Кадр из сериала "Екатерина. Взлет"

В Подмосковье проводили в последний путь известного артиста Сергея Колтакова, сообщает «Экспресс газета». Его считали одним из самых ярких и талантливых актеров современности.

На отпевании помимо родственников и близких присутствовали многие коллеги Колтакова, в том числе Марина Александрова, Евгения Добровольская, Виктория Исакова и другие.

Известный артист скончался 7 сентября в возрасте 64 лет. В последние годы боролся с тяжелым заболеванием, однако с каким именно, родственники и друзья не сообщают. Как оказалось, актер не хотел, чтобы люди знали о его состоянии. Он продолжал участвовать в съемках нового фильма за три недели до смерти, и хотя уже тогда чувствовал себя не очень хорошо, вида старался не подавать.

Сергей Колтаков снялся более чем в сорока фильмах и сериалах, в том числе «Мама, не горюй», «Братья Карамазовы», «Валентина», «Соучастники» «Обратная сторона луны», «Союз спасения», «Страстной бульвар» и многих других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем каким запомнится известный актер Сергей Колтаков.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
74.89
-0.64 88.68
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:00
«Геноцид водителей» — эксперт об идее бесплатного проезда в городском транспорте
14:59
«В щечку не считается?» — Губерниев оправдался за «жаркий» поцелуй с Семенович
14:52
Дерматолог дала советы, как правильно носить маску без вреда для кожи
14:43
Наследники мэтра эстрады: как выглядят дети и внуки Иосифа Кобзона?
14:39
Что почитать из современной фантастики?
14:11
Названа дата визита Александра Лукашенко в Россию

Сейчас читают

«Мы больше не одно целое» — Решетова объявила о расставании с Тимати
Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок