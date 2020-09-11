Неподражаемый: где и с кем звезда сериала «Сваты» отметил день рождения?
Выдающемуся актеру Федору Добронравову исполнилось 59 лет.
Закрыть
Смотрите также:
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Провал белорусской революции и причем здесь Польша
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova
В пятницу, 11 сентября, свой 59-й день рождения отмечает народный артист РФ Федор Добронравов. С самого утра звезду сериала «Сваты» поздравляют коллеги, близкие и друзья, любимые родственники. Отовсюду — пожелания здоровья, счастья, долголетия и удачи в карьере.
Передала свои поздравления через сына артиста — актера Виктора Добронравова — и редакция 5-tv.ru. В беседе наследник селебрити признался, что папа отпразднует торжество на съемочной площадке, как и многие знаменитости. С некоторой досадой он сообщил, что пока неизвестно, когда пройдут уютные домашние посиделки в честь дня рождения Федора Добронравова. Вероятно потому, что выходу из самоизоляции у многих членов звездного семейства появилась большая загруженность по работе.
«Федор Викторович сегодня празднует свой день рождения на съемочной площадке в городе Смоленск. Я ему уже все пожелал. Спасибо большое!» — поделился артист.
Отвечая на вопрос, о чем сегодня мечтает великий артист, Виктор Добронравов скромно ответил: «Это очень личное».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Моя гордость!!! @viktor_dobronravov @vdobro фото @aleksandratorgushnikova
Федор Добронравов — один из самых популярных и узнаваемых российских актеров. С ранних лет он выступал на сцене и мечтал, что когда-нибудь станет выдающимся клоуном. Именно поэтому, окончив школу, артист отправился в Москву, поступать в цирковое училище. Но судьба распорядилась иначе: его не приняли из-за того, что нет отметки о пройденной службе в армии.
Спустя несколько лет, отслуживший в ВДВ Федор Викторович не отступился от цели стать выдающимся артистом. Так, будущий актер успешно прошел испытания в Воронежском институте искусств, а затем, в 1990-м по счастливой случайности он попал в «Сатирикон». Трудящийся в нем режиссер Сергей Урсуляк и раскрыл звездный потенциал Добронравова.
Сегодня за плечами Федора Добронравова около 135 работ в 130 крупнейших театральных и кинопроектах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Лариса Долина отметила свой 65-й день рождения.
Читайте также
82%
-0.64 88.68
-0.62
Нашли ошибку?