«Для меня она номер один!» Пригожин поздравил с юбилеем Ларису Долину

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Светлана Александрова
Эксклюзив 98

В интервью 5-tv.ru продюсер высказал мнение, что мир не до конца осознает величие гениальной российской певицы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Народная артистка России Лариса Долина отмечает сегодня юбилей, ей исполнилось 65. Вечером ее придут поздравить друзья и коллеги по цеху. Об этом 5-tv.ru рассказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, которого удивительный голос певицы заворожил еще в детстве.

«Могу сказать одну вещь, что она выдающаяся, великая певица. Таких голосов в мире немного. Я считаю, что мир до конца не до конца, не всегда осознает величие таких артистов, таких как Долина», — заявил Пригожин.

По его мнению, певица заслуживает не только внутрироссийской, но и мировой известности и популярности, и подобным гениям государство должно помогать в этом.

Instagram @prigozhin_iosif

Пригожин также рассказал, что ходил на все концерты Ларисы Долиной еще в советские времена, когда она выступала с оркестром Олега Лундстрема.

«Не могу сказать, что я был ее фанатом, но ее голос завораживал меня просто, когда она пела. Она просто крутая певица. Очень крутая. Для меня она номер один», — сказал продюсер.

По словам Пригожина, и он, и его супруга Валерия, которая тоже обожает Долину, сегодня уже поздравили певицу с юбилеем в, а вечером собираются сделать это лично.

«Поздравим ее, обнимем ее, подарки уже купили. Долго не будем, потому что все-таки COVID… Я знаю, что друзья будут точно… Мы ее любим, короче. Мы обязательно сегодня ее обнимем», — заключил Пригожин.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская намекнула на триумфальное возвращение певицы на сцену в скором будущем.

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