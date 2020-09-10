«Для меня она номер один!» Пригожин поздравил с юбилеем Ларису Долину
В интервью 5-tv.ru продюсер высказал мнение, что мир не до конца осознает величие гениальной российской певицы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Народная артистка России Лариса Долина отмечает сегодня юбилей, ей исполнилось 65. Вечером ее придут поздравить друзья и коллеги по цеху. Об этом 5-tv.ru рассказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, которого удивительный голос певицы заворожил еще в детстве.
«Могу сказать одну вещь, что она выдающаяся, великая певица. Таких голосов в мире немного. Я считаю, что мир до конца не до конца, не всегда осознает величие таких артистов, таких как Долина», — заявил Пригожин.
По его мнению, певица заслуживает не только внутрироссийской, но и мировой известности и популярности, и подобным гениям государство должно помогать в этом.
Пригожин также рассказал, что ходил на все концерты Ларисы Долиной еще в советские времена, когда она выступала с оркестром Олега Лундстрема.
«Не могу сказать, что я был ее фанатом, но ее голос завораживал меня просто, когда она пела. Она просто крутая певица. Очень крутая. Для меня она номер один», — сказал продюсер.
По словам Пригожина, и он, и его супруга Валерия, которая тоже обожает Долину, сегодня уже поздравили певицу с юбилеем в, а вечером собираются сделать это лично.
«Поздравим ее, обнимем ее, подарки уже купили. Долго не будем, потому что все-таки COVID… Я знаю, что друзья будут точно… Мы ее любим, короче. Мы обязательно сегодня ее обнимем», — заключил Пригожин.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская намекнула на триумфальное возвращение певицы на сцену в скором будущем.
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