«Половинки одного целого»: Пелагея показала фото с дочкой в купальнике

Известная российская певица Пелагея опубликовала на своей странице в Instagram трогательное фото с отдыха. В кадре артистка позирует на пляже вместе со своей трехлетней малышкой Таисей, которая давно завоевала любовь интернет-пользователей. Девочка в розовом купальнике с абстрактным принтом сидит на коленях у звездной мамы и нежно целует ее. Сзади открывается восхитительный вид на морское побережье и горы.

«Поля с Тасей отдохнули, набрались хороших энергий. Сегодня они пригодятся», — подписала умилительный пост Пелагея

Instagram @pelageya_insta

Фанаты звезды не скрывают, что просто обожают ее дочь и каждый раз с нетерпением ждут, когда она появится в кадре. Увидеть поцелуй малышки и матери им было особенно приятно. В комментариях юзеры отметили, что Таисии очень повезло с родительницей, ведь Пелагея отдает наследнице буквально всю свою любовь и старается как можно чаще быть рядом с малышкой, несмотря на плотный рабочий график.

«Половинки одного целого!»

«Красивые девочки!»

«Боже мой! Как же это трогательно!»

«Глаз не оторвать!» — писали восхищенные комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пелагея похвасталась стройной фигурой.