«Половинки одного целого»: Пелагея показала фото с дочкой в купальнике
Трогательный снимок отдыха, появившийся на странице артистки в Instagram, умилил ее подписчиков.
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Фото, видео: Instagram @pelageya_insta
Известная российская певица Пелагея опубликовала на своей странице в Instagram трогательное фото с отдыха. В кадре артистка позирует на пляже вместе со своей трехлетней малышкой Таисей, которая давно завоевала любовь интернет-пользователей. Девочка в розовом купальнике с абстрактным принтом сидит на коленях у звездной мамы и нежно целует ее. Сзади открывается восхитительный вид на морское побережье и горы.
«Поля с Тасей отдохнули, набрались хороших энергий. Сегодня они пригодятся», — подписала умилительный пост Пелагея
Фанаты звезды не скрывают, что просто обожают ее дочь и каждый раз с нетерпением ждут, когда она появится в кадре. Увидеть поцелуй малышки и матери им было особенно приятно. В комментариях юзеры отметили, что Таисии очень повезло с родительницей, ведь Пелагея отдает наследнице буквально всю свою любовь и старается как можно чаще быть рядом с малышкой, несмотря на плотный рабочий график.
«Половинки одного целого!»
«Красивые девочки!»
«Боже мой! Как же это трогательно!»
«Глаз не оторвать!» — писали восхищенные комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пелагея похвасталась стройной фигурой.
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