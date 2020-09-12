«Ух, хороша!» — участница Comedy Woman устроила откровенную фотосессию в воде

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Анастасия Шадская
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Мария Кравченко опубликовала завораживающий кадр на своей странице в Instagram, который впечатлил ее поклонников.

«Ух, хороша!» — участница Comedy Woman устроила откровенную фотосессию в воде

Фото: Instagram @kravacomedy

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко вновь доказала, что не боится смелых образов. Актриса опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото, которое произвело фурор в сети.

На снимке Кравченко позирует с ярким макияжем  в воде, а ее соблазнительные формы скрывает лишь полупрозрачная красная ткань, накинутая на плечи. 

Однако себе изменить теледива не стала и оставила под таким впечатляющим постом довольно ироничную подпись. 

«В попытках обозначить томность не спровоцируйте случайно цистит», — написала она.

 
 
 
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Публикация от MARIA KRAVCHENKO 💋 (@kravacomedy)

Фанаты оценили шутку и непривычный образ своей любимицы. Комментарии заполонили комплименты. 

«Ух, хороша!»;

«Шикарны»;

«Классное фото. Не похоже, что цистит. У меня был, там томностью не пахнет»;

«Обложка журнала?» — написали они ей в комментариях.

После новостей о закрытии проекта Comedy Woman многих пользователей в сети стал волновать вопрос трудоустройства их кумиров. Так что сочувствующие поклонники не могли обойти и этот вопрос стороной.

«Где теперь работать будете?» — обратились они к Кравченко.

Ранее 5-tv.ru писал об одной из версий, почему закрыли Comedy Woman.

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