«Это сильно»: Рудковская и Плющенко трогательно поздравили друг друга с годовщиной
Звездная семья отмечает стальную свадьбу.
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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; Instagram @plushenkoofficial
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко отметили 11 лет со дня свадьбы. Знаменитости познакомились в Лондоне в 2007 году, а уже через год олимпийский чемпион сделал предложение Рудковской, которая старше его на семь лет.
Звездная пара вместе прошла через многие трудности и громкие скандалы, в том числе, вокруг их общего сына Саши, которого называют Гном Гномычем. Общественность часто критикует модель его воспитания. Несмотря ни на что Яна и Евгений отметили уже 11-ую годовщину свадьбы, с чем трогательно поздравили друг друга в Instagram.
В честь знаменательного события звезды опубликовали семейные фотографии с теплыми словами и пожеланиями. Рудковская также подчеркнула, что вместе они уже целых 13 лет, 11 из которых состоят в браке.
«Стальная свадьба — это сильно», — подписал снимок фигурист.
Фанаты пары, узнав о празднике, принялись поздравлять своих кумиров и желать долгих совместных лет жизни и взаимопонимания.
«Вы прекрасная пара!»
«Приятно посмотреть на такую любовь»
«Рожайте Гном Гномычу сестричку-лисичку», — написали фолловеры.
Многие из поклонников отметили, как ценно сохранять семью на протяжении столь долгого времени. Они также подчеркнули, что многие звездные пары в этом году разорвали отношения, например, рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова. Также о разводе сообщили лидер Little Big Илья Прусикин и певица Ирина Смелая.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Рудковская с иронией оценила успехи Плющенко на льду.
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