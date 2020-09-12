В субботу, 12 сентября, ведущие специалисты группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» провели конференцию, посвященную методам профилактики, распознавания и лечения одного из самых распространенных и сложно диагностируемых заболеваний пищеварительной системы человека — гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). В ходе мероприятия, которое прошло при поддержке компании OLYMPUS, медики из разных регионов России рассказали о методах работы с пациентами с ГЭРБ, а также на основе своего опыта поделились эффективными способами предотвращения развития ее осложнений, замыкающим звеном которых может стать онкология.

Пресс-служба «СОГАЗ МЕДИЦИНА»

С точки зрения науки ГРЭБ — хроническое заболевание, характеризующееся системным выбросом желудочной кислоты в пищевод, вследствие чего возникает постоянное раздражение слизистой оболочки органа. В случае, если вовремя не обратиться к врачу, из-за перманентного воспаления может развиться предраковое состояние (пищевод Барретта — Прим.ред.), переходящее в аденокарциному, то есть, рак пищевода.

Как пояснил в ходе конференции завотделением высокотехнологичной хирургии ГБУЗ МКНЦ им. А. С. Логинова, доктор медицинских наук Олег Васнев, в настоящее время от данного заболевания страдает почти треть всего населения развитых стран мира. При этом, многие не подозревают, что именно провоцирует его развитие.

«Среди взрослого населения России этот показатель составляет 23%. При этом число пациентов с ГЭРБ во всем мире постоянно растет, что связывают с повсеместным изменением образа жизни. Так, одним из факторов риска развития ГЭРБ является ожирение, которое в наши дни стало глобальной проблемой», — заявил специалист.

Пресс-служба «СОГАЗ МЕДИЦИНА»

Говоря о симптоматических проявлениях ГРЭБ, медики называют целый ряд признаков: изжога, боль в горле, отрыжка, кашель, пневмония, боли за грудиной и иные подобные проявления. Как можно заметить, с этими недомоганиями пациенты зачастую обращаются к терапевту, ЛОРу, кардиологу, пульмонологу и другим врачам, списывая их на что угодно, только не клиническую картину ГРЭБ. Именно поэтому распознать данное заболевание до появления первых серьезных последствий достаточно сложно, если не проводить целый комплекс обследований.

«Изжога знакома практически каждому человеку и считается неприятным, но безобидным последствием неправильного питания, стрессов и нарушенного режима. <…> Люди живут спокойно, не задумываясь о том, что она может быть симптомом куда более опасного заболевания. И только на крайних стадиях, когда состояние ухудшается настолько, что человек не может ни есть, ни спать, или развиваются осложнения, он обращается к врачу, но тогда консервативная терапия уже не помогает и остается только операция», — констатировал завотделением хирургии Международного медицинского центра «СОГАЗ» Андрей Проценко.

Пресс-служба «СОГАЗ МЕДИЦИНА»

В свою очередь, кандидат медицинских наук Ольга Плоткина добавила, что выявить ГРЭБ на ранних стадиях может оториноларинголог. По словам врача, медики этой специальности должны всегда быть предельно настороженны, если пациент жалуется на постоянное першение в горле, сухой кашель, длительную заложенность носа. Причиной проявления данной симптоматики является заброс кислоты из полости желудка, поражающий пищевод и раздражающий органы верхних дыхательных путей.

«При этом воспалительный процесс может распространяться на все ЛОР-органы, провоцируя развитие синусита, фарингита, ларингита и даже возникновение новообразований в гортани и глотке. Однако невозможно вылечить следствие, не устранив причины, поэтому очень важно вовремя выявлять данное состояние и направлять пациентов к профильным специалистам», — подытожила врач-оториноларинголог-хирург Ольга Плоткина.

Пресс-служба «СОГАЗ МЕДИЦИНА»

В заключение кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Обрезан добавил, что главное оружие в борьбе с ГРЭБ — своевременная информированность населения и медиков. По его словам, в 2020 году сложная ситуация с пандемией коронавируса наглядно продемонстрировала, как важно не дожидаясь печальных последствий пролечивать хронические заболевания. В противном случае — любая сторонняя инфекция может оказаться смертельной.

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