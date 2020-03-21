Красота и здоровье: современные методы лечения варикозной болезни обсудили врачи-флебологи

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Нюра Незванова
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Впервые крупная конференция для врачей прошла в онлайн-формате в связи ограничительными мерами, связанными с распространением коронавируса.

Фото: Пресс-служба «СОГАЗ МЕДИЦИНА»

Тема:
СОГАЗ

Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» организовала онлайн-конференцию «Современные методы лечения в области флебологии: от эстетических проблем до серьезных осложнений». Мероприятие в подобном формате для практикующих хирургов и флебологов в свете ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции в России прошло впервые.

Эксперты поделились опытом и рассказали о самых эффективных способах борьбы с заболеваниями вен, а также провели показательные операцию и манипуляции, за которыми в прямом эфире наблюдали порядка 100 медиков из нашей страны (20 регионов) и зарубежных государств — из Казахстана, Латвии и Украины. Они участвовали в дискуссиях и наблюдали за выступлениями своих коллег.

Эта конференция, участие в которой бесплатно мог принять врач из любой медучреждения, была организована при поддержке компаний Biolitec AG и Alma Lasers. Она стала девятой для имиджевого научно-образовательного проекта Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА».

пресс-служба «СОГАЗ МЕДИЦИНА»

Практикующие врачи обсудили самые эффективные методы лечения варикозной болезни — расширения поверхностных вен на ногах, сопровождающегося нарушением кровотока. Согласно статистике — от этого заболевания страдают более 40% взрослых россиян. Стоит отметить, что это не только косметическая проблема, но и довольно серьезная болезнь, осложнения которой грозят тяжелыми последствиями и могут привести к летальному исходу.

«Варикоз страшен не сам по себе — страшны последствия, которые могут возникнуть при отсутствии своевременного лечения. Так, от тромбоэмболических осложнений только в нашей стране ежегодно умирает около 300 тысяч человек. В современном мире в группу риска входят не только люди, имеющие наследственную предрасположенность, но и все, кто ведет сидячий образ жизни. Профилактикой развития варикозной болезни является движение — прогулки, плавание, занятия спортом», — пояснил заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии клиники «РЖД-Медицина» в Санкт-Петербурге, к. м. н. Игорь Сонькин.

Во время показательной операции доктор Светлана Чеканина показала коллегам одну из наиболее эффективных методик лечения варикоза — эндовенозную лазерную коагуляцию. Операция была выполнена с использованием одного из самых современных, не имеющего аналогов световода Elves Radial 2 Ring. Во время вмешательства врач через небольшие проколы кожи с помощью лазера воздействует на внутреннюю стенку вены, что приводит к изменению ее структуры и дальнейшему исчезновению.

«Если в организме уже появились варикозно расширенные вены, никакими консервативными, а тем более народными средствами их вылечить не удастся. При этом такие вены нередко становятся источником образования тромбов и трофических расстройств. Кроме того, поскольку их стенки сильно истончаются, форменные элементы крови начинают проникать сквозь них и окрашивать окружающие ткани. Получаются такие естественные „татуировки“ — даже если потом измененная вена будет удалена, рисунок ее хода останется на коже навсегда. Поэтому очень важно не откладывать до последнего, а сразу обратиться к врачу. Современные методы оперативного лечения позволяют решить фактически любые проблемы с венами», —сказала врач-хирург, флеболог Международного медицинского центра «СОГАЗ» Светлана Чеканина.

пресс-служба «СОГАЗ МЕДИЦИНА»

В завершение мероприятия речь зашла о возможностях эстетической флебологии — области, которая занимается решением косметических проблем. В Санкт-Петербурге только два медика имеют сертификаты, которые позволяют выполнять процедуру CLaCS. Для России — это новинка.

Передовой метод лечения пациентов в соответствии с авторской методикой известного бразильского профессора Казуо Мияке (Kasuo Miyake) в нашей стране используют лишь 12 сертифицированных специалистов.

По словам экспертов, эта технология дает возможность устранить эстетические проблемы при варикозной болезни эффективно и абсолютно безопасно.

«При возникновении любых проблем, связанных с венами, стоит немедленно обратиться к специалисту. То, что вас беспокоит, может быть, как первым проявлением варикозной болезни, так и просто эстетическим дефектом, который теперь можно быстро устранить. Все новые методы, используемые в современной флебологии, направлены на то, чтобы качество жизни пациента ни на день не менялось — они не требуют реабилитации и позволяют сразу вернуться к работе и привычному ритму движения в мегаполисе», — пояснил ведущий специалист Инновационного сосудистого центра СПб, член правления Балтийского общества флебологов Матвей Париков.

пресс-служба «СОГАЗ МЕДИЦИНА»

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врачи клиники «СОГАЗ» в Геленджике проводят сложнейшие высокотехнологичные операции на сердце.

Красота и здоровье: современные методы лечения варикозной болезни обсудили врачи-флебологи

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