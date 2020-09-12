Премьер Дании призвала начать новую дискуссию по «Северному потоку — 2»

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Светлана Александрова
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Королевство, выдавшее разрешение на строительство газопровода, может пересмотреть свою точку зрения.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Sauer; 5-tv.ru

Тема:
Северный поток — 2

Глава правительства Дании Метте Фредриксен призвала начать новую дискуссию о строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом премьер-министр заявила в эфире датского телеканала DR. Как пишет «Экономика сегодня», год назад власти королевства выдали разрешение на строительство трубопровода, и сейчас большая часть проекта уже завершена, однако, по мнению Фредриксен, к этому вопросу следует вернуться.

«Я на протяжении всего времени была против „Северного потока — 2“. Я считаю, что мы не должны становиться зависимыми от российского газа», — отметила политик.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, западные политики заговорили о возможной заморозке строительства нового газопровода из России в Европу на фоне ситуации с Алексеем Навальным, который, как утверждают германские военные медики был отравлен «Новичком» и находится сейчас в берлинской клинике Charite. В связи с этим канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что решение по «Северному потоку — 2» будет принимать не в одиночку Германия, а весь Евросоюз.

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