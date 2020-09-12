«Держишься»: Подольская подогрела слухи о беременности Кети Топурии
Сама солистка поп-группы «А’Студио» слухи не комментирует, но опубликовала очередное фото в свободном наряде.
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Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @keti_one_official
Слухи о беременности Кети Топурии ходят уже давно, но сама солистка группы «А’Студио» до сих пор их не подтвердила и не опровергла. Зато ее практически «сдала» коллега по цеху Наталья Подольская. Ожидающая ребенка супруга Владимира Преснякова прокомментировала очередное фото в свободном наряде, которое Топурия выложила на своей странице в Instagram.
«Держишься», — написала под снимком Подольская.
Впрочем, поклонники Кети Топурии уже и не сомневаются, что у звезды уже приличном срок беременности. Некоторые даже уверены, что у нее снова родится девочка.
«Подписчики глазастые давно все разглядели».
«Милая Беременяшка».
«Можно уже не скрывать».
«Вам идет беременность».
«Девочка?»
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, у 34-летней Кети Топурия есть пятилетняя дочь Оливия от брака с бизнесменом Львом Гейхманом. После развода певица некоторое время встречалась с рэпером Гуфом, но уже второй год живет с предпринимателем Львом Деньговым.
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