Видео с места жесткой посадки самолета в Подмосковье, где двое погибли
Легкомоторный самолет рухнул возле села Душоново городского округа Щелково.
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Фото, видео: МЧС РФ
В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с места жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье. Записью поделились сотрудники МЧС. Трагедия произошла недалеко от села Душоново городского округа Щелково около 17 часов в субботу, 12 сентября.
По данным 5-tv.ru, обломки самолета, а также детали раскрывшейся парашютной системы были найдены в частично заполненном водой песчаном карьере Душоново. Также были обнаружены тела двоих погибших.
Сейчас на месте работают 36 человек, также задействованы 11 единиц техники. Обстоятельства произошедшего выясняются. По факту произошедшего Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка. По предварительным данным, у пилотов не было разрешения на полет в указанном районе.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что стали известны личности погибших в авиакатастрофе.
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