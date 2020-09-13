Сериал с Ефремовым в главной роли переснимут

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Молодцова Анна
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Эпизоды с участием актера, осужденного на восемь лет колонии, вырежут из многосерийной картины о жизни вампиров.

Сериал с Ефремовым в главной роли переснимут

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Сериал «Вампиры средней полосы», в котором Михаил Ефремов сыграл главную роль, будут переснимать. Об этом заявил актер Артем Ткаченко, также задействованный в картине.

«Отснята половина материала, очевидно, что он будет переснят, но кто это будет, я не знаю», — сообщил он РИА Новости.

Сериал «Вампиры средней полосы» повествует о жизни вурдалаков в провинциальном городе. Ефремов исполнил в картине роль предводителя вампиров деда Славы.

Смертельное ДТП с участием актера случилось 8 июня на Смоленской площади в Москве. По вине Михаила Ефремова погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Сам артист находился в состоянии алкогольного опьянения. 8 сентября Пресненский суд столицы приговорил актера к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. На данный момент Ефремов находится в пятом следственном изоляторе на севере Москвы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, мог ли адвокат Ефремова Эльман Пашаев отомстить актеру за погибших родственников.

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