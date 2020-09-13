«Выглядит, как миссия»: Пашаев мог отомстить Ефремову за погибших родственников?
Соответствующее мнение выразил художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в своей авторской колонке.
Фото: ТАСС / Антон Новодережкин
После того, как Пресненский суд Москвы вынес приговор в отношении заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, в сети не утихает критика стратегии, выбранной адвокатом звезды Эльманом Пашаевым. Знаменитости, юристы и просто наблюдающие за процессом пользователи убеждены: актеру было необходимо сразу признать свою вину — тогда бы и наказание было мягче.
Свою точку зрения по поводу истории с Ефремовым выразил художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в колонке на сайте МК.RU. Он предположил, что Пашаев специально давал своему подзащитному сомнительные советы, не рассчитывая выиграть дело. Дело в том, что ранее вся семья юриста погибла в аварии, что, как считает Грымов, безусловно, отразилось на самом Пашаеве. В результате, по мнению журналиста, адвокат «сделал все от него зависящее, чтобы навредить собственному клиенту, чтобы настроить суд однозначно против его подзащитного».
«Очень хочу ошибаться, но мне кажется, что со стороны это выглядит почти как миссия: уничтожить пьяного водилу — такого же виновника гибели человека, каким был водитель „КамАЗа“, оборвавшего жизнь его близких…» — предположил Грымов.
В заключение своей статьи он сравнил действия Пашаева с аргументами прокурора и отметил, что, если бы не выбранная им стратегия, Ефремов был бы приговорен к пяти-шести годам колонии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что к Михаилу Ефремову в «СИЗО» началось паломничество.
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