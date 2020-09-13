Первая — Камчатка: В России стартовал единый день голосования

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Молодцова Анна
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Всего в стране откроются 56 тысяч избирательных участков.

Фото, видео: ТАСС / Владимир Смирнов

В России начался единый день голосования. Первые избирательные участки открылись на Камчатке в 08:00 по местному времени (23:00 мск), где выбирают губернатора региона. Там действуют 179 основных и девять временных избирательных участков на территориях медучреждений.

По данным избиркома Камчатского края, явка на участках для голосования на полуострове составляет почти 27%. В досрочном голосовании, проходившим 11 и 12 сентября, приняли участие 25% избирателей.

Выборы высших должностных лиц проходят в 20 регионах России. В 18 из них — мэров и губернаторов изберут напрямую. Всего в стране откроются свыше 56 тысяч участков для голосования.

В этом году для профилактики распространения COVID-19 голосование проходит в течение трех дней. 11 и 12 сентября считались днями для досрочного голосования, а 13 сентября — основным днем.

Большое внимание на выборах уделяется безопасности: на каждом участке установлены пункты температурного контроля. Всем избирателям выдают маски, перчатки и ручки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Элла Памфилова сообщила о полной готовности избирательной системы России к единому дню голосования.

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