Памфилова сообщила о полной готовности России к единому дню голосования
Председатель Центризбиркома рассказала, как граждане смогут участвовать в выборах депутатов и глав регионов.
Закрыть
Смотрите также:
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Константин Богомолов принял постриг: у Собчак не нашлось цензурных слов
Фото, видео: www.globallookpress / Tolga Akmen; 5-tv.ru
Избирательная система России полностью готова к единому дню голосования 13 сентября. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, передает РИА Новости. По словам главы ЦИК, избирательная кампания в этом году должна пройти «максимально прозрачно, открыто и честно».
Памфилова напомнила, что на фоне пандемии коронавируса принято решение о возможности провести досрочное голосование 11 и 12 сентября. Такая рекомендация дана избиркомам в 41-ом субъекте РФ, где проходят крупные кампании. Она призвала партии и кандидатов «направить энергию» на привлечение как можно большего числа наблюдателей, чтобы «и 11, и 12 сентября все проходило, как положено».
Как добавляет ТАСС со ссылкой на председателя Центризбиркома, в 63-х регионах голосование в специально отведенных помещениях пройдет с 11 по 13 сентября. Еще в 20-ти субъектах РФ выборы в помещениях для голосования пройдут только 13 сентября. В 28-ми регионах страны будет организовано голосование на придомовых территориях. В 68-ми регионах граждане смогут проголосовать на дому.
Кроме того, по словам Памфиловой, ЦИК получил свыше 362 тысяч заявлений от граждан о желании проголосовать на выборах по месту нахождения с помощью приложения «Мобильный избиратель».
В единый день голосования 13 сентября выборы разного уровня пройдут в 83-х из 85-ти субъектов РФ за исключением Петербурга и Кабардино-Балкарии. В четырех регионах пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11-ти регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18-ти — прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов — Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов — должны избрать депутаты региональных заксобраний.
Ранее 5-tv.ru писал, что в России проводится первое открытое тестирование дистанционного электронного голосования.
Читайте также
68%
0.11 89.57
-0.17
Нашли ошибку?