Памфилова сообщила о полной готовности России к единому дню голосования

Избирательная система России полностью готова к единому дню голосования 13 сентября. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, передает РИА Новости. По словам главы ЦИК, избирательная кампания в этом году должна пройти «максимально прозрачно, открыто и честно».

Памфилова напомнила, что на фоне пандемии коронавируса принято решение о возможности провести досрочное голосование 11 и 12 сентября. Такая рекомендация дана избиркомам в 41-ом субъекте РФ, где проходят крупные кампании. Она призвала партии и кандидатов «направить энергию» на привлечение как можно большего числа наблюдателей, чтобы «и 11, и 12 сентября все проходило, как положено».

Как добавляет ТАСС со ссылкой на председателя Центризбиркома, в 63-х регионах голосование в специально отведенных помещениях пройдет с 11 по 13 сентября. Еще в 20-ти субъектах РФ выборы в помещениях для голосования пройдут только 13 сентября. В 28-ми регионах страны будет организовано голосование на придомовых территориях. В 68-ми регионах граждане смогут проголосовать на дому.

Кроме того, по словам Памфиловой, ЦИК получил свыше 362 тысяч заявлений от граждан о желании проголосовать на выборах по месту нахождения с помощью приложения «Мобильный избиратель».

В единый день голосования 13 сентября выборы разного уровня пройдут в 83-х из 85-ти субъектов РФ за исключением Петербурга и Кабардино-Балкарии. В четырех регионах пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11-ти регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18-ти — прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов — Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов — должны избрать депутаты региональных заксобраний.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России проводится первое открытое тестирование дистанционного электронного голосования.