«Такого ада еще никогда не видела»: очевидцы о жутком пожаре в Краснодаре

Мощный пожар в многоэтажном жилом доме на улице Российская в Краснодаре шокировал очевидцев. Свидетели произошедшего публикуют в сети кадры ужасающего зрелища и признаются: наблюдать за полыхающим зданием действительно жутко.

«Такого ада я еще никогда не видела», — написала одна из пользователей в Instagram о случившемся.

На месте работают сотрудники МЧС, которые пытаются ликвидировать возгорание, однако его площадь растет. Как стало известно 5-tv.ru, она составляет уже 800 квадратных метров. Пожару присвоен четвертый ранг сложности.

Жильцы дома были экстренно эвакуированы. О пострадавших в результате ЧП ничего не сообщается. На месте дежурят пожарные бригады.