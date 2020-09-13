«Такого ада еще никогда не видела»: очевидцы о жутком пожаре в Краснодаре
Пламенем объят восьмиэтажный жилой дом на улице Российская.
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Фото, видео: Instagram @kristilulya, @aleks_7550
Мощный пожар в многоэтажном жилом доме на улице Российская в Краснодаре шокировал очевидцев. Свидетели произошедшего публикуют в сети кадры ужасающего зрелища и признаются: наблюдать за полыхающим зданием действительно жутко.
«Такого ада я еще никогда не видела», — написала одна из пользователей в Instagram о случившемся.
На месте работают сотрудники МЧС, которые пытаются ликвидировать возгорание, однако его площадь растет. Как стало известно 5-tv.ru, она составляет уже 800 квадратных метров. Пожару присвоен четвертый ранг сложности.
Жильцы дома были экстренно эвакуированы. О пострадавших в результате ЧП ничего не сообщается. На месте дежурят пожарные бригады.
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