Названа вероятная причина мощного пожара в жилом доме в Краснодаре — видео

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Карина Бернтгольц
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В настоящий момент возгорание ликвидировано. Его площадь составила 4400 квадратных метров.

Фото, видео: МЧС России

Причиной масштабного пожара в жилом доме на Российской улице в Краснодаре могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС. Как отмечает агентство, огонь повредил почти 90 квартир. О пострадавших не сообщается.

В 6.00 по московскому времени спасателям удалось локализовать горение. Общая площадь пожара составила 4400 квадратных метров.

В настоящий момент на месте ЧП работают специалисты испытательной пожарной лаборатории Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю для установления причин случившегося.

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