Названа вероятная причина мощного пожара в жилом доме в Краснодаре — видео
В настоящий момент возгорание ликвидировано. Его площадь составила 4400 квадратных метров.
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Фото, видео: МЧС России
Причиной масштабного пожара в жилом доме на Российской улице в Краснодаре могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС. Как отмечает агентство, огонь повредил почти 90 квартир. О пострадавших не сообщается.
В 6.00 по московскому времени спасателям удалось локализовать горение. Общая площадь пожара составила 4400 квадратных метров.
В настоящий момент на месте ЧП работают специалисты испытательной пожарной лаборатории Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю для установления причин случившегося.
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