Причиной масштабного пожара в жилом доме на Российской улице в Краснодаре могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС. Как отмечает агентство, огонь повредил почти 90 квартир. О пострадавших не сообщается.

В 6.00 по московскому времени спасателям удалось локализовать горение. Общая площадь пожара составила 4400 квадратных метров.

В настоящий момент на месте ЧП работают специалисты испытательной пожарной лаборатории Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю для установления причин случившегося.