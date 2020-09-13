Избран первый губернатор в рамках единого дня голосования

Собрание депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) избрало главой региона временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Бездудного. Об этом сообщил спикер регионального парламента Александр Лутовинов.

«По итогам открытого голосования большинством голосов губернатором Ненецкого автономного округа сроком на пять лет избран Бездудный Юрий Васильевич», — сказал Лутовинов по итогам голосования.

Юрий Бездудный заручился поддержкой 14 парламентариев. На пост губернатора также претендовали местный депутат от ЛДПР Андрей Смыченков (два голоса) и глава дорожного агентства «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев (ноль голосов).

В НАО губернатора выбирают не жители региона, а местные депутаты. Главу региона они должны были выбрать из трех кандидатур, представленных президентом РФ. Губернатор округа избирается на пять лет. В должность он вступает после принесения присяги.

Единый день голосования проходит в России 13 сентября. По его итогам сменятся или заступят на новый срок главы 20 субъектов РФ. Граждане непосредственно выберут 18 губернаторов. Еще в двух регионах — Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — глав регионов выберут парламентарии.

Ранее 5-tv.ru писал о других подробностях проходящего в России единого дня голосования: общем количестве участков, принятых противоэпидемических мерах и предварительной явке.