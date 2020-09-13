Миллиарды на детей. Правительство увеличило расходы на пособия

Более 1,7 миллиарда рублей дополнительно выделило правительство России на ежемесячные выплаты семьям при рождении третьего ребенка. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Эти деньги будут направлены в восемь регионов: в Ленинградскую, Иркутскую и Сахалинскую области, в Удмуртию, Чувашию, Северную Осетию, Башкортостан, а также в Чукотский автономный округ.

Как пояснили в правительстве, дополнительные средства потребовались после обновления данных о численности получателей пособий по итогам первого полугодия 2020 года. Всего на эти цели зарезервировано 47,6 миллиарда рублей.

Деньги выплачиваются на третьего и последующих детей каждый месяц, пока ребенку не исполнится три года. Размер пособия зависит от прожиточного минимума в регионе, в среднем по России оно составляет около десяти тысяч рублей. Такие выплаты получают более 500 тысяч семей по всей стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на выплаты пособий по безработице правительство выделило регионам дополнительно 35 миллиардов рублей.