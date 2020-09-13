Миллиарды на детей. Правительство увеличило расходы на пособия

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Светлана Александрова
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Ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до достижения ими трех лет получают более 500 тысяч семей по всей России.

Миллиарды на детей. Правительство увеличило расходы на пособия

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Более 1,7 миллиарда рублей дополнительно выделило правительство России на ежемесячные выплаты семьям при рождении третьего ребенка. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Эти деньги будут направлены в восемь регионов: в Ленинградскую, Иркутскую и Сахалинскую области, в Удмуртию, Чувашию, Северную Осетию, Башкортостан, а также в Чукотский автономный округ.

Как пояснили в правительстве, дополнительные средства потребовались после обновления данных о численности получателей пособий по итогам первого полугодия 2020 года. Всего на эти цели зарезервировано 47,6 миллиарда рублей.

Деньги выплачиваются на третьего и последующих детей каждый месяц, пока ребенку не исполнится три года. Размер пособия зависит от прожиточного минимума в регионе, в среднем по России оно составляет около десяти тысяч рублей. Такие выплаты получают более 500 тысяч семей по всей стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на выплаты пособий по безработице правительство выделило регионам дополнительно 35 миллиардов рублей.

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