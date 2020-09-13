Потеря воинских званий «полностью деморализовала» принца Гарри

После отказа от статуса члена британской королевской семьи принц Гарри был вынужден уйти в отставку с военной службы. И потеря воинских званий в результате «мегзита» стала для него самым тяжелым испытанием, утверждают биографы внука Елизаветы II Омид Скоби и Кэролайн Дюран в своей новой книге «Гарри и Меган. Путь к свободе». По их информации герцог Сассекский «полностью деморализован».

«Если признание бабушкой его опыта служило поощрением, самым деморализующим аспектом новой сделки было лишение его почетных воинских званий, которые были ему присуждены как высокопоставленному члену королевской семьи», — приводит цитату из книги «Экспресс газета».

После ухода в отставку Гарри может носить свои медали, в том числе и за участие в военной кампании в Афганистане в 2008 году, но больше не может надеть форму капитан-лейтенанта Королевской морской пехоты ВМФ Великобритании. Он также лишился званий почетного коменданта Королевских ВВС и почетного главнокомандующего малых кораблей и водолазных операций Королевского флота. И это, как пишут авторы книги, до сих пор остается для принца чуть ли не самой болевой точкой.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, авторы другой книги, которая называется «Королевские войны: неизвестные подробности скандального разрыва Гарри и Меган с домом Виндзоров», утверждали, что внук Елизаветы II совсем не в восторге от переезда в США и втайне жалеет о принятом решении.