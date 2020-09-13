Трое детей пострадали в ДТП, когда 12-летний водитель иномарки протаранил отбойник
Несовершеннолетний водитель Toyota уходил от полицейской погони в Подмосковье и не справился с управлением.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, vk.com/msk_smerch
Страшную аварию устроил 12-летний мальчик, удирая от полиции на автомобиле Toyota в Подмосковье. Авария произошла около половины шестого утра на Минском шоссе.
Как стало известно 5-tv.ru, сотрудники ГИБДД пытались остановить машину, за рулем которой находился подросток, но нарушитель попытался скрыться от них сначала по платной дороге, а потом выехал на Минское шоссе. В какой-то момент ребенок не справился с управлением.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, на 22-м километре трассы М-1 автомобиль врезался в дорожное ограждение. Судя по фотографиям, которые появились в соцсетях, машина оказалась разбита вдребезги. К счастью, похоже, сработали подушки безопасности. По данным полиции, пострадал сам малолетний водитель и его 12-летняя подруга, а также еще один 13-летний подросток. Все они отправлены в больницу.
Сейчас сотрудники ДПС выясняют обстоятельства ДТП. Как и почему дети завладели машиной, пока не известно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об 11-летнем мальчике из США, который угнал Mercedes, чтобы спасти свою бабушку.
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