Трое детей пострадали в ДТП, когда 12-летний водитель иномарки протаранил отбойник

Страшную аварию устроил 12-летний мальчик, удирая от полиции на автомобиле Toyota в Подмосковье. Авария произошла около половины шестого утра на Минском шоссе.

Как стало известно 5-tv.ru, сотрудники ГИБДД пытались остановить машину, за рулем которой находился подросток, но нарушитель попытался скрыться от них сначала по платной дороге, а потом выехал на Минское шоссе. В какой-то момент ребенок не справился с управлением.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, на 22-м километре трассы М-1 автомобиль врезался в дорожное ограждение. Судя по фотографиям, которые появились в соцсетях, машина оказалась разбита вдребезги. К счастью, похоже, сработали подушки безопасности. По данным полиции, пострадал сам малолетний водитель и его 12-летняя подруга, а также еще один 13-летний подросток. Все они отправлены в больницу.

Сейчас сотрудники ДПС выясняют обстоятельства ДТП. Как и почему дети завладели машиной, пока не известно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об 11-летнем мальчике из США, который угнал Mercedes, чтобы спасти свою бабушку.