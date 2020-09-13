«Это сложнее, чем уйти»: Самойлова объяснила, почему пока не простила Джигана

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Виктория Андреева
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Известная модель откровенно рассказала о сложной ситуации в семье.

«Это сложнее, чем уйти»: Самойлова объяснила, почему пока не простила Джигана

Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаи

Грандиозный скандал вокруг развода рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой поутих, но вопросы у публики, наблюдавшей за развитием событий, все-таки остались. Их, как оказалось, совсем не мало.

Время от времени супруга музыканта выходит на «прямой контакт» с подписчиками в Instagram, чтобы обсудить насущные проблемы. Но недавно обыденная беседа превратилась в настоящий допрос. Главное, что интересовало фанатов Самойловой, — простила ли она любимому измены и почему осмелилась дать скандалисту еще один шанс наладить отношения.

«Очень много вопросов в этом направлении. Простить и пытаться простить — я в пути. Пока не знаю, честно говоря. Но, думаю, это гораздо сложнее, чем уйти. Через пару лет я смогу ответить… Короче, время покажет», — честно призналась Оксана.

Instagram @samoylovaoxana

На вопрос, что именно произошло между ней и рэпером во время пребывания в Майами (публика лишь поверхностно знает о постоянных кутежах Джигана, его проблемах с полицией и наркотиками), Самойлова, как любящая жена, предпочла ответить уклончиво.

По ее словам, в настоящее время нет ничего более важного, чем рождение ее четвертого малыша — сына Давида — в далекой Америке.

«Если я и расскажу об этом, то лет через десять. Когда это все будет в очень далеком прошлом», — подытожила Оксана.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как рэперу Джигану удалось вернуть Оксану Самойлову после скандала с непристойным поведением, бесконечными тусовками и приемом запрещенных веществ.

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