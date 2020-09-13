Протестующие в Белоруссии подошли к резиденции Лукашенко

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Татьяна Меркер
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В ходе акции «Марш героев» колонны от проспекта Независимости дошли до поселка Дрозды.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

В столице Белоруссии проходят несанкционированные протесты. В ходе акции «Марш героев» люди подошли к поселку Дрозды, где живут чиновники, и в том числе находится резиденция действующего президента страны Александра Лукашенко.

К месту действия были стянуты подразделения силовиков, которые начали предупредительно стрелять в воздух, сообщает «Интерфакс».

В ходе «Марша героев» протестующие собрались в районе минского проспекта Независимости и станции метро Немига, после чего организованными колоннами двинулись к поселку Дрозды.

В центре столицы тем временем происходят задержания, в основном, на проспекте Независимости. Туда стянута бронетехника и дежурят бойцы ОМОН. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила о 250 задержанных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тихановская поддержала планы ЕС ввести санкции против Белоруссии.

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