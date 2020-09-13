Борис Корчевников показал трогательное фото с крестин

Поклонники Бориса Корчевникова сбились со счету, крестным отцом скольких детей он уже стал. В это воскресенье у известного телеведущего и гендиректора православного телеканала «Спас» появился еще один крестник. Фотографии с таинства опубликовала на своей странице в Instagram мама малыша — руководитель общественной организации «Центр добрых дел» Сабина Цветкова.

«Наши Крестины! Наш светлый праздник! Наши любимые крестные Борис Корчевников и Нина Бабирова! Наша общая радость!» — написала она.

instagram@ b.korchevnikov

Трогательным снимком поделился в своем аккаунте и сам крестный, вызвав умиление своих подписчиков.

«Какое счастье иметь такого крестного! Дай Бог вам крепкого здоровья Борис!»

«Очень светлое фото, здоровье и счастья маленькому ангелочку».

«Поздравляю с этим радостным событием! Сколько же у вас уже крестников?»

«Когда у вас улыбка на лице, это всегда радует», — пишут комментаторы.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Борис Корчевников заинтриговал фанатов фотографией с молодой женщиной с младенцем на руках.