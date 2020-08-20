«Мама-красотка!» — Корчевников заинтриговал фанатов фото с женщиной и младенцем
Поклонники наперебой стали поздравлять телеведущего с важным событием.
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Фото, видео: Instagram @b.korchevnikov
Известный телеведущий и гендиректор православного телеканала «Спас» Борис Корчевников в очередной раз взбудоражил поклонников фотографией с молодой женщиной с младенцем на руках. Каждый раз, когда телеведущий, который смело может назвать себя многодетным отцом, знакомит подписчиков со своим очередным крестником, они надеются, что их кумир наконец обзавелся собственной семьей. Но и на этот раз их постигло разочарование.
«Кумовья», — подписал Корчевников снимок.
Пользователи, хоть и с некоторым сожалением, но наперебой поздравляют телеведущего с радостным событием.
«Лучшего крестного не найти».
«Какое душевное слово! Кумовья!»
«Жениться вам надо, барин!»
«Я уже подумала, ваша семья. Пора бы уже обзавестись».
«Мама — красотка!»
«Жаль, что не ваше чадо».
«Вы всегда так органично смотритесь возле детей!» — пишут комментаторы.
Борис Корчевников не афиширует свою личную жизнь, но не скрывает, что мечтает обзавестись семьей. Недавно его коллега Владимир Березин рассказал, что был на свадьбе Корчевникова с актрисой Сесиль Свердловой, брак с которой телеведущий по какой-то причине отрицал. Пара вскоре рассталась.
Около месяца назад, как рассказывал 5-tv.ru, Борис Корчевников заинтриговал поклонников фотографией, сделанной возле роддома, однако позже выяснилось, что он встречал родителей своего крестника Сережи, у которых родился второй малыш.
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