🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

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Молодцова Анна
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Сегодня, 14 сентября убывающая Луна в знаке Льва привносит склонность к авантюрам и повышает необдуманную рискованность. В этот день стоит отложить финансовые дела и поберечь жизненные силы.

Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня, 14 сентября убывающая Луна в знаке Льва привносит склонность к авантюрам и повышает необдуманную рискованность. Сегодня стоит отложить финансовые дела, сделки с недвижимостью и другие важные процедуры. Этот критический день лучше посвятить воздержанию и сохранению жизненных сил.

♈ Овен

Этот этап вашей жизни полон прорывов и личных побед. Внутри вас зреет ощущение, что вы на верном пути. Однако на любовном фронте намечается период застоя. Не сомневайтесь в подлинности своих чувств. И не пытайтесь контролировать то, что происходит в голове вашего партнера.

Космический совет: это время личных побед.

♉ Телец

Вас могут посещать мысли о предательстве близкого человека. Ранее вы наблюдали подтверждающие то признаки, но не решались что-либо предпринять. Не исключено, что страх перемен мешает вам отпустить. Вселенная же хочет напомнить вам: вы заслуживаете счастья.

Космический совет: знайте, когда пора отпустить.

♊ Близнецы

Проявите доброту и понимание в общении с любимым человеком. Если он доставил вам хлопот, не спешите судить. Вы можете ошибаться на его счет, ведь чужая душа — потемки. Одиноких Близнецов ожидает сдвиг в романтических отношениях. Старая любовь может вновь заявить о себе.

Космический совет: действуйте осторожно и будьте на одной волне с возлюбленным.

♋ Рак

Вы ощущаете особую связь с объектом вашей симпатии, но не предпринимаете первых шагов. Вероятно, препятствием на пути становятся старые раны. Отпустите и позвольте себе испытать любовь. Пора перестать сомневаться. Желаемого можно достигнуть, если вы готовы приложить усилия.

Космический совет: позвольте себе испытать любовь.

♌ Лев

Неразделенная любовь в вашем случае может быть результатом несвоевременности. Не спешите разувериться. Неудачный выбор момента — еще не проигрыш. Не исключено, что скоро ситуация изменится в вашу пользу. Потерпите и позвольте высшим силам взяться за дело.

Космический совет: не позволяйте неудачно выбранному моменту пошатнуть вашу веру.

♍ Дева

Вы снова и снова возвращаетесь к образу жертвы. Внутреннее осознание — путь к освобождению. Откажитесь от устаревшей истории и откройте глаза на то, что Вселенная предлагает сейчас. Вас любят и готовы сражаться за вас до конца.

Космический совет: помните о тех, кто вас любит.

♎ Весы

Внутренний мир другого человека вам не подвластен. Не разочаровывайтесь, если ваш возлюбленный в чем-то не оправдывает ожиданий. Оставьте поводья и обратите внимание на себя. Для вас начинается пора личностного роста и побед.

Космический совет: откажитесь от бразды правления.

♏ Скорпион

Эти отношения особенны, Скорпион. Посмотрите за пределы текущих проблем на личном фронте и осознайте: то, что вы имеете — подарок. В ваших силах исправить все, что пошло не так. Но торопиться не стоит. Пусть высший план начнет действовать. Многое разрешится само собой.

Космический совет: ваши нынешние отношения — подарок свыше.

♐ Стрелец

Начинается удачное время для исполнения задуманного. Вы движетесь вперед, несмотря на препятствия. Вселенная поддерживает вас. В межличностном плане возможны и взлеты, и падения. Вас могут преследовать страхи из прошлого. Не поддавайтесь им.

Космический совет: вас поддерживает Вселенная.

♑ Козерог

Не позволяйте внешнему хаосу сбить вас с пути. Вспомните, зачем вы пришли в этот мир. Замените жалобы на мысли о грядущем успехе. Сейчас не время сдаваться. Вы уже близки к финишу. Оставайтесь сосредоточенным на процессе и увидите причину происходящего.

Космический совет: смените маску жертвы на мысли об успехе.

♒ Водолей

В этот период возможны финансовые трудности и проблемы в семье. Выйти из лабиринта неприятных событий поможет творческий подход. В амурных отношениях намечается неопределенность. Вероятная причина в том, что вы и ваша вторая половина зеркалите друг друга. Пойдите на уступки.

Космический совет: проявите внимание к близким и творческий подход.

♊ Рыбы

Вам, как и другим, свойственно создавать проблемы из ничего. Вы придаете прошлому больше значения, чем оно заслуживает. Пора избавиться от этого багажа. Приберегите в душе место для божественного чувства и позвольте себе отдаться отношениям, которых давно заслуживайте.

Космический совет: пора освободиться от влияния прошлого.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

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