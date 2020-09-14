🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 14 сентября убывающая Луна в знаке Льва привносит склонность к авантюрам и повышает необдуманную рискованность. Сегодня стоит отложить финансовые дела, сделки с недвижимостью и другие важные процедуры. Этот критический день лучше посвятить воздержанию и сохранению жизненных сил.

♈ Овен

Этот этап вашей жизни полон прорывов и личных побед. Внутри вас зреет ощущение, что вы на верном пути. Однако на любовном фронте намечается период застоя. Не сомневайтесь в подлинности своих чувств. И не пытайтесь контролировать то, что происходит в голове вашего партнера.

Космический совет: это время личных побед.

♉ Телец

Вас могут посещать мысли о предательстве близкого человека. Ранее вы наблюдали подтверждающие то признаки, но не решались что-либо предпринять. Не исключено, что страх перемен мешает вам отпустить. Вселенная же хочет напомнить вам: вы заслуживаете счастья.

Космический совет: знайте, когда пора отпустить.

♊ Близнецы

Проявите доброту и понимание в общении с любимым человеком. Если он доставил вам хлопот, не спешите судить. Вы можете ошибаться на его счет, ведь чужая душа — потемки. Одиноких Близнецов ожидает сдвиг в романтических отношениях. Старая любовь может вновь заявить о себе.

Космический совет: действуйте осторожно и будьте на одной волне с возлюбленным.

♋ Рак

Вы ощущаете особую связь с объектом вашей симпатии, но не предпринимаете первых шагов. Вероятно, препятствием на пути становятся старые раны. Отпустите и позвольте себе испытать любовь. Пора перестать сомневаться. Желаемого можно достигнуть, если вы готовы приложить усилия.

Космический совет: позвольте себе испытать любовь.

♌ Лев