Адвокат Пашаев намерен отменить приговор Ефремову

Вынесенный приговор Михаилу Ефремову удастся отменить в кассационной инстанции и в Верховном суде. Об этом заявил в интервью изданию «Собеседник» адвокат актера Эльман Пашаев.

Правозащитник по-прежнему настаивает, что имеет все основания отстаивать невиновность заслуженного артиста, и готов представить свои аргументы в последующих судебных процессах.

«Нет ни одного прямого доказательства виновности Ефремова. За рулем отпечатков пальцев Ефремова нет, там пальцы другого человека. ДНК на подушке безопасности водителя принадлежит другому человеку, которого невозможно установить, так написано в экспертизе», — примел пример Пашаев.

На вопрос, почему в таком случае суд не внял аргументам стороны защиты и приговорил актера к почти максимально возможному сроку, юрист отвечает: все дело в славе его клиента.

«У этого же следователя, который занимался делом Ефремова, есть другое дело по ДТП, где я тоже адвокат. В том деле два трупа, а не один. Виновный — обычный гражданин. И мы вопрос с потерпевшим решили. Срок будет скорее всего условным», — отметил Пашаев.

ДТП при участии Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в столице. По версии суда, актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме этого артиста лишили водительских прав на три года. Осужденного взяли под стражу в зале заседаний по окончании процесса и доставили в следственный изолятор.

Ранее 5-tv.ru писал, кто виноват в жестком наказании Ефремова и можно ли было исправить положение.