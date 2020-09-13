Суровый приговор: Кто виноват в жестком наказании Ефремова и можно ли было исправить положение

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Согласно решению Пресненского суда Москвы, звезда приговорен к восьми годам колонии.

Суровый приговор: Кто виноват в жестком наказании Ефремова и можно ли было исправить положение

Фото: ТАСС / Александр Щербак, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

На этой неделе суд поставил точку, наверное, в самом громком уголовном деле этого года. Заслуженный артист России, кумир миллионов Михаил Ефремов - теперь обычный зэк. Приговор - восемь лет колонии общего режима. Вчерашняя звезда пока на карантине в СИЗО - осваивается.

Вся страна пристально следила за тем, что происходило в Пресненском суде столицы. Каждый человек выбрал свою правду. И у каждого были свои доводы. Лично меня, да еще многих, страшно поразило другое. Процесс по поводу ДТП, где погиб человек, превратили в какое-то ужасное шоу. И если сначала слова Ефремова выглядели, как покаяние, то с каждым заседанием его поведение и действия адвоката Эльмана Пашаева становились откровенным фарсом.

Да, приговор суров. Но неужели вы думали, что после абсурдных оправданий, провокационных заявлений, странных аргументов Ефремову дадут меньше? Актер выбрал другую дорогу. И снова оказался на встречке. Как и тогда, 8 июня на Смоленской площади, где оборвалась жизнь простого рязанского мужика Сергея Захарова.

Максим Облендер расскажет, как это было.

 

 

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