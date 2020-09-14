Спецслужбы США изучают видео, где над лесом распыляют зажигательную смесь

Жертвами природных пожаров на западе США стали уже больше тридцати человек. Десятки числятся пропавшими без вести. Наиболее тяжелая ситуация складывается в Калифорнии. Пожар еще не потушен, но его уже признали самым разрушительным в истории штата. Огнем охвачено уже около двух миллионов гектаров. Эвакуированы сотни тысяч жителей.

На запад США стягивают пожарных со всей страны. Задействованы также военные и авиация. Однако ситуацию не удается взять под контроль — мешают жара и сильный ветер.

И на фоне такой непростой ситуации американские спецслужбы сейчас расследуют происхождение этого необычного видео. На кадрах зафиксировано, как беспилотник распыляет над лесом зажигательную смесь.