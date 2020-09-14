Губернатор Приморья обратился к народу с просьбой помочь найти его собаку

Пропажа любимой собаки подтолкнула губернатора Приморского края Олега Кожемяко обратиться к жителям в Instagram. Глава региона записал видеообращение, в котором попросил помочь в поиске питомца.

«Друзья, в эту субботу, пока был в командировке, пропала моя собака — породы акита-ину рыжего окраса по кличке Юка. Потерялась в районе станции Санаторной. Если вдруг найдете ее или знаете о местонахождении моей любимицы, пишите. Буду вам очень благодарен», — сообщил Кожемяка к приморцам в своем микроблоге.

На видео руководитель края также показал многочисленных щенков Юки, которых планирует отдать в добрые руки. Прежде чиновник делал это на посту губернатора Сахалинской области и на нынешнем месте работы. Известный своей любовью к собакам, Кожемяка в январе 2019-го искал хозяев для щенков мареммо-абруццкой овчарки через социальные сети. В ноябре прошлого года глава региона раздал всем желающим шесть привитых щенков акита-ину.

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