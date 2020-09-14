«Глубокий анализ»: депутат бундестага поблагодарил российского политолога за статью об «отравлении» Навального

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Василий Заика
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По словам Вальдемара Гердта, в западных СМИ информация об инциденте с блогером подана однобоко с точки зрения полной вины властей РФ.

«Глубокий анализ»: депутат бундестага поблагодарил российского политолога за статью об «отравлении» Навального

Фото: Instagram @navalny

Тема:
Отравление Навального

Член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт в беседе с 5-tv.ru прокомментировал статью российского политолога Дмитрия Егорченкова, в которой эксперт выразил точку зрения о якобы «отравлении» Алексея Навального веществом «Новичок».

Парламентарий отметил, что материал после прочтения оставил у него впечатление глубокого и продуманного анализа ситуации, а также непредвзятости. Вальдемар Гердт указал, что в западной прессе ощущается нехватка подобных факторов, так как информация о происшествии изначально подается однобоко через призму полной вины российских властей.

Депутат бундестага констатирует, что вышеобозначенные моменты в совокупности с незначительной информативной прослойкой оставляют обывателю нарратив об отравлении человека сотрудниками спецслужб: якобы он служил своего рода альтернативой, а власти решили его «устранить». Именно такой осадок остается у читателей или слушателей после прочтения новостных ссылок и вбросов в информационном пространстве на Западе.

«Вчитываясь в эту статью, любой здравомыслящий человек начнет рассуждать и задавать себе вопросы: „кому это было выгодно?“ и „зачем так все делать?“. Таким образом, ломается логическая структура любого здравомыслящего человека, и к однозначному решению прийти ему уже достаточно тяжело, что виновата российская власть. Спасибо за такую подачу материала, которая позволяет и нашим людям, в том числе, немного взвешенно и альтернативно посмотреть на этот проблемный случай», — заявил Вальдемар Гердт.

Российский политический эксперт, директор Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков на страницах журнала European изложил свою точку зрения относительно «отравления» Алексея Навального.

Специалист подчеркивает, что в Москве категорически отрицают причастность РФ к «однозначно» установленному лабораторией бундесвера «отравления» блогера боевым нервно-паралитическим отравляющим веществом группы «Новичок». В то же время федеральный Канцлер Ангела Меркель, со ссылкой на военных, заявила о наличии химиката в пробах блогера и назвала произошедшее преступлением против основополагающих западных ценностей. С выводами германского политика согласились в Вашингтоне и штаб-квартире НАТО.

Дмитрий Егорченков обращает внимание читателей, что Алексей Навальный 22 августа был транспортирован для дальнейшего лечения в берлинскую клинику Charite. По последним данным, его жизни уже ничего не угрожает. В настоящее время почти никто не помнит, что именно омские врачи сумели в первые часы, когда блогер почувствовал себя плохо, стабилизировать его состояние.

Судя по ряду материалов в американской и европейской прессе, а также в оппозиционных российских СМИ, попытка «отравления» Алексея Навального выглядит доказанной. Кремль и лично президент РФ Владимир Путин были обвинены в совершении «преступления» еще до проведения первых медицинских исследований блогера.

Политолог склонен считать, что в сложившейся ситуации нужен рациональный, но никак не эмоциональный подход. Эксперт отмечает, что на необходимость прозрачного расследования инцидента с блогером указывал глава российского государства Владимир Путин. К тому же омские врачи незамедлительно предоставили германским коллегам результаты обследования пациента.

Дмитрий Егорченков особо отметил, что Алексей Навальный не мог выехать из России не только из-за угрозы распространения коронавируса, но и из-за своих обязательств перед судом. Тем не менее российские власти создали все благоприятные условия для перелета блогера.

Политолог также обратил внимание, что российские и германские медики лечили пациента атропином. Эксперт выразил недоумение, чем же тогда лечение в Берлине отличается от методов врачей в Омске. Дмитрий Егорченков ставит под сомнения разного рода информацию, что пациент был отравлен.

Российский политолог указал в статье, что если бы в отношении Алексея Навального все же применили боевое отравляющее вещество в самолете или перед вылетом, то имелись бы и другие пострадавшие — сопровождавшие блогера врачи и его члены семьи. Дмитрий Егорченков подметил, что никаких аргументов против версии омских врачей о проблемах с обменом веществ у Навального приведено не было.

Директор Института стратегических исследований и прогнозов обратил внимание общественности — омские врачи практически ежечасно сообщали о состоянии блогера. Берлинские медики поддерживают так называемый «информационный вакуум». Это подтверждает и отмененная пресс-конференция.

Дмитрий Егорченков абсолютно уверен, что российские власти, в том числе президент РФ Владимир Путин, не получили бы никакой выгоды от реального отравления Алексея Навального.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что еще две лаборатории «подтвердили» якобы наличие «Новичка» в пробах Навального.

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