«Нам нужно держаться поближе к старшему брату»: Лукашенко о последних событиях в Белоруссии
В Сочи проходит встреча лидеров России и Белоруссии по вопросам двустороннего сотрудничества.
Фото: РИА Новости / Максим Гучек
В Сочи продолжается встреча президентов России и Белоруссии. В ходе беседы Александр Лукашенко прокомментировал недавние события в своей стране.
«Последние события в Белоруссии показали, что нам нужно держаться ближе к старшему брату — России, особенно в экономике», — заявил глава соседнего государства.
Также Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за действия по отношению к Белоруссии.
«Вы поступили очень порядочно, по-человечески, благодарю всех, к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время», — отметил белорусский президент.
В свою очередь Владимир Путин подтвердил, что Россия продолжит выполнять все имеющиеся договоренности с Белоруссией, в том числе по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Союзному государству.
«Россия останется самым крупным инвестором для Белоруссии», — отметил российский президент.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что координационный совет оппозиции Белоруссии обратился к России.
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