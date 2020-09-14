«Нам нужно держаться поближе к старшему брату»: Лукашенко о последних событиях в Белоруссии

В Сочи продолжается встреча президентов России и Белоруссии. В ходе беседы Александр Лукашенко прокомментировал недавние события в своей стране.

«Последние события в Белоруссии показали, что нам нужно держаться ближе к старшему брату — России, особенно в экономике», — заявил глава соседнего государства.

Также Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за действия по отношению к Белоруссии.

«Вы поступили очень порядочно, по-человечески, благодарю всех, к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время», — отметил белорусский президент.

В свою очередь Владимир Путин подтвердил, что Россия продолжит выполнять все имеющиеся договоренности с Белоруссией, в том числе по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Союзному государству.

«Россия останется самым крупным инвестором для Белоруссии», — отметил российский президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что координационный совет оппозиции Белоруссии обратился к России.