В Сочи только что завершились переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Белорусский президент прибыл в Россию сегодня утром. Перед началом встречи Владимир Путин подчеркнул, что Минск — ближайший союзник Москвы. Лидеры договорились продолжить взаимодействие в оборонной сфере и о предоставлении Минску кредита на полтора миллиарда долларов.

Что касается нынешней политической ситуации в соседней стране, то российский президент заявил, что белорусы сами, без подсказок извне, должны во всем разобраться.

«Мы знаем о Вашем предложении начать работу по Конституции. Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно. Нам известна и позиция, которую Ваши представители изложили в ОБСЕ в последний раз в этой связи — в связи с работой над Конституцией. Уже создана, по-моему, соответствующая структура во главе с заместителем председателя Конституционного суда. Уверен, что, имея в виду Ваш опыт политической работы, работа и по этому направлению будет организована на самом высоком уровне, и это позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны, а значит и создаст условия для дальнейшего развития», — отметил Владимир Путин.

«Прежде всего хочу вас поблагодарить. Поблагодарить не за то, что мы исполняем договоры — это естественно. Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Поэтому я лично вас благодарю и всех россиян; всех тех — не буду их перечислять — кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время», — в свою очередь высказался Лукашенко.

Затем лидеры двух стран удалились на переговоры. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, по времени они не ограничены и продлятся столько, сколько потребуется.

Встреча проходит в резиденции Бочаров Ручей в формате один на один, без делегаций, за закрытыми дверями. Это первая международная поездка Лукашенко после выборов 9 августа. Итоги голосования вызвали массовые протесты в Белоруссии, которые не утихают уже практически месяц. Даже накануне столица Белоруссии бурлила, задержаны сотни участников акций. Сегодня ситуация в Минске спокойная.