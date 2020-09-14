«Решила шикануть!» — Елена Ландер призналась, как отважилась на увольнение и эмиграцию

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Виктория Андреева
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Известная телеведущая объяснила, почему нисколько не жалеет о переезде в далекую Италию.

Фото, видео: Instagram @elena_lander

В конце июля 2020 года теперь уже бывшая ведущая телеканала «Россия 1» Елена Ландер заявила о своем увольнении. В Instagram она выложила трогательный пост, где призналась, что покидает родину «по семейным обстоятельствам» и отныне будет жить в Италии. При этом решила обойтись без подробностей и лишь упомянула, что более не может пребывать в долгой разлуке с мужем-иностранцем по имени Фабио.

Рассказать о своей новой жизни звезда отважилась лишь спустя месяц после переезда за границу. В беседе со StarHit Ландер призналась, что двигало ею в момент принятия судьбоносного решения и почему сегодня она нисколько не скучает по звездному прошлому.

«Я стала очень внимательно относиться к распределению свободного времени и к уровню стресса в повседневной жизни. В Москве твоя жизнь — сплошной бег. И ты — человек в платье-футляре. Расстегнуть неудобные туфли и ослабить натяжение дежурной улыбки для многих — роскошь. Я решила шикануть и наконец-то жить так, как мне хочется», — поделилась мнением Елена.

Она сообщила, что впервые за последние несколько лет провела отпуск вместе с супругом, чему несказанно рада. Однако примерять образ домохозяйки Ландер не намерена. Совершенно недавно ей удалось заключить выгодный контракт с актерским агентством GM-Production, а потому вскоре ее ожидают суперинтересные проекты.

«В мою жизнь вернулись кастинги и пробы, проекты теперь на разных языках. Так что все свободное время трачу на обучение, продолжаю совершенствовать английский и итальянский. А еще провожу время с семьей. Встречаю дочку из школы, мы идем гулять, пить кофе и… по магазинам. В Милане сложно не поддаться этому увлечению», — рассказала звезда.

Instagram @elena_lander

У нее, как и у наследницы Эстель, при переезде в чужую страну не возникло языкового барьера. С Фабио же красотки общаются преимущественно на итальянском, но порой переходят на привычный английский.

К слову, забывать и родной русский Елена не спешит. Она сообщила, что будет продолжать сотрудничать с российскими компаниями, если те предложат контракты по ее основной, актерской профессии. И в заключение добавила, что не испытывает грусти из-за эмиграции. Во всяком случае, пока.

«Я вообще очень редко скучаю, и мне не нравится это чувство. Когда я почувствую необходимость приехать в Россию, то просто куплю билет и прилечу», — подытожила Ландер.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как провела свой последний эфир на телеканале «Россия 1» Елена Ландер.

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