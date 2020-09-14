Итоги встречи: Россия отводит от белорусской границы резерв силовиков
Представитель Кремля раскрыл детали переговоров двух президентов в Сочи.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об итогах переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. По его словам, беседа велась с глазу на глаз на протяжении почти четырех часов. В первую очередь затрагивались двусторонние отношения и торгово-экономическое сотрудничество.
Отвечая на вопрос журналистов о возможном размещении российских военных баз на территории Белоруссии, Песков заявил, что такой вопрос не поднимался.
«Эти утверждения не имеют отношения к реальности. Эта тема не обсуждалась», — сказал представитель Кремля.
По его словам, Москва подтвердила, что Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии, а все изменения в стране должны происходить в правовом русле.
Кроме того, как сообщил Песков, оба лидера договорились, что резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, будет снят и направлен в места постоянной дислокации.
«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — приводит его слова ТАСС.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия предоставит Белоруссии кредит на полтора миллиарда долларов. По заявлению Пескова, займ нельзя рассматривать как вмешательство во внутренние дела республики. Пресс-секретарь подчеркнул, что кредит выдается не Лукашенко, а «братской стране» и «большому союзнику».
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