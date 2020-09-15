Юлия Волкова из «Тату» показала повзрослевшую дочь — видео
Через неделю с небольшим Виктории исполнится 16, и, по мнению фанатов звезды, мать и дочь выглядят почти как ровесницы.
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Фото, видео: Instagram @official_juliavolkova
Бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова показала свою повзрослевшую дочь. Короткий ролик певица выложила на своей странице в Instagram.
Викторию Волкова родила в 19 лет и через неделю с небольшим девочке исполнится 16 лет.
Издание отмечает, что Волкова часто рассказывает о дочери в интервью и называет дочь подарком с небес и своей гордостью.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Виктории Волковой есть еще 12-летний сын Самир, которого она родила в браке с Парвизом Ясиновым. Пара вскоре рассталась, а в 2018 году певица снова вышла замуж. Но имя супруга артистка до сих пор держит в секрете.
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