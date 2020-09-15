Бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова показала свою повзрослевшую дочь. Короткий ролик певица выложила на своей странице в Instagram.

Викторию Волкова родила в 19 лет и через неделю с небольшим девочке исполнится 16 лет. Как пишет Утро.ру, 35-летняя звезда, по мнению фанатов, выглядит почти ровесницей дочки. На видео Юлия одета в черную куртку с кожаными вставками, а Виктория — в огненно-красной блузке. При этом волосы у обеих одинаково собраны на затылке, а в ушах сверкают маленькие сережки. Отличает красоток только выбор косметики: певица предпочла яркий вечерний макияж, а Виктория — бледные, натуральные цвета.

Издание отмечает, что Волкова часто рассказывает о дочери в интервью и называет дочь подарком с небес и своей гордостью.

Instagram @official_juliavolkova

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Виктории Волковой есть еще 12-летний сын Самир, которого она родила в браке с Парвизом Ясиновым. Пара вскоре рассталась, а в 2018 году певица снова вышла замуж. Но имя супруга артистка до сих пор держит в секрете.