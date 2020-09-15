Папа Римский подхватил коронавирус?

Папа Римский находится под пристальным наблюдением врачей — об этом сообщила пресс-службы Ватикана. Медики не исключают — пантифик может быть заражен коронавирусом. Ранее он встречался с филиппинским кардиналом, тест на COVID-19 у которого показал положительный результат. Сейчас Папа Нимский проводит аудиенции при соблюдении безопасной дистанции.

А вот экс-премьер Италии Сильвио Берлускони выздоровел после заражения коронавирусом. Накануне он покинул стены больницы. При этом политик сказал, что болезнь стала одним из самых сложных испытаний в его жизни и призвал итальянцев к ответственному поведению в период пандемии.

Лидер главной британской оппозиционной партии, лейборист Кир Стармер, самоизолировался. У одного из его родственников обнаружили симптомы опасного заболевания. Он останется дома до тех пор, пока тест не покажет отрицательный результат.

В самом королевстве продолжается рост заболеваемости. В Британии ввели «правило шести». Собираться можно группами не более шести человек.

В соседней Франции также резко увеличилось число заболевших. В Марселе заявили, что там остались всего четыре свободные койки в реанимации для больных коронавирусом.