Приморье накрыло сильнейшее за последние десять лет наводнение

В Приморье сильнейшее за последние десять лет наводнение. Вода смывает дамбы и дороги, несколько населенных пунктов оказались отрезаны от мира — жители вынуждены спасаться вплавь.

В десяти районах Хабаровского края объявлен режим ЧС. И синоптики обещают: дальше будет только хуже! Светлана Бобруенко следит за развитием ситуации.

В считанные секунды от дамбы ничего не остается. Защитное сооружение не выдерживает напора воды. Мощный поток хлынул в населенные пункты. Такого паводка в Еврейской автономной области не было как минимум лет десять.

Наиболее пострадавшим оказалось село Ленинское. Улицы превратились в реки, проехать практически невозможно. Вот так теперь выглядит сельскохозяйственный техникум. КПП и вся территория таможни тоже затоплены. Накануне в районе был введен режим ЧС. Но даже дополнительное укрепление дамбы не помогло сдержать воду. Сейчас уровень воды в Амуре почти на метр выше критической отметки. Жителей села экстренно пришлось эвакуировать, личные вещи из домов доставали уже спасатели. Ликвидировать прорыв дамбы помогают семьсот военнослужащих.

«Проводятся работы по заделке отверстия путем выкладывания бетонных плит, мешков с песком и подсыпкой грунтом. В настоящее время под подтопления попали четыре улицы, 60 человек эвакуировано», — рассказывает начальник ГУ МЧС России по Еврейской автономной области Роман Бойко.

Синоптики прогнозируют ухудшение обстановки в Приморье. Накануне в регионе поток воды уничтожил бетонный мост. Из-за проливных дождей уровень рек поднялся. В ближайшие сутки погода готовится нанести еще больший удар.

Из-за паводка в десяти районах Хабаровского края введен режим ЧС. Спасатели вплавь добираются до островов, которые в любую минуту могут скрыться под водой.

Пока есть время, жители стараются подготовиться к приходу стихии — поднимают дом, собирают остатки урожая, готовят скот. Уехать с острова самостоятельно уже нельзя — движение пассажирских теплоходов запрещено. Это может быть опасно.

«В зону подтопления у нас попадают Хабаровские районы, город Хабаровск. Будет увеличена площадь их затопления, и далее вверх по течению — Амурский район, Комсомольский район, город Комсомольск», — говорит замначальника ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю, начальник управление ГО и защиты населения Андрей Прокопенко.

Уровень реки Амур продолжает расти, спасатели на Дальнем Востоке находятся в максимальной готовности. МЧС держит в резерве дополнительные силы, чтобы в случае нового удара стихии направить помощь в пострадавший район.