National Interest рассказал о «ночном кошмаре» США в Арктике

Эксперт журнала The National Interest Майкл Лайонс рассказал о «ночном кошмаре» США в Арктике. Специалист отмечает в материале, что противостояние с Россией в северном полярном регионе является серьезной проблемой для Вашингтона. В частности, перспектива российско-китайского вызова интересам Соединенных Штатов — это потенциальный технотриллер.

Майкл Лайонс указывает, что отставание США в освоении Арктики слишком очевидный факт. Вашингтон имеет в своем распоряжении всего лишь два ледокола. У России в настоящий момент 40 действующих единиц и до 2035 года в состав флота будут включены еще 13 судов.

Эксперт сетует, что РФ планомерно осваивает Северный морской путь и укрепляет позиции в регионе. Соединенные Штаты всегда пренебрегали Арктикой и задумались о закреплении там после того, как добыча природных ресурсов стало доступна благодаря глобальному потеплению.

К тому же сейчас на арене конкуренции между двумя странами обозначился Китай, который позиционирует себя как «околоарктическое» государство.

«Чтобы не дать России и Китаю диктовать правила игры всему региону, Америка должна сделать больше, чтобы подготовиться к защите своих интересов в Арктике. Разведка, знание предметной области и отчеты береговой охраны — все это важные шаги в сочетании с планами Конгресса построить в ближайшие годы еще шесть ледоколов», — пишет Майкл Лайонс.

Представители Поднебесной уже заняты освоением «Полярного Шелкового пути» и вместе с Россией добывают полезные ископаемые.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России создадут комиссию СБ по национальным интересам в Арктике.