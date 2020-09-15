США значительно сократили время нанесения удара по России

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Василий Заика
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По словам генерала Майка Мюррея, американская армия способна привести в действие артиллерийские системы за 20 секунд.

США значительно сократили время нанесения удара по России

Фото: Twitter @USAGStewartHAAF

Генерал Майк Мюррей в беседе с изданием Breaking Defense заявил о значительном сокращении времени для нанесения удара по России. По словам командующего, военные Соединенных Штатов способны привести в действие артиллерийские установки за 20 секунд после получения данных о цели.

Майк Мюррей отмечает, что в борьбе с такими врагами как Ирак готовность к бою может исчисляться десятками минут. В то же время противостояние с Россией и Китаем требует более оперативных действий.

Генерал рассказал, что во время учений американские военные отладили механизмы получения координат целей с датчиков, дронов, а также со спутников, которые не принадлежат Пентагону. После того, как информация поступит в центр обработки в Вашингтоне, искусственный интеллект произведет выбор подходящего оружия для уничтожения и даст команду о нанесении удара.

«Мы будем стрелять по цели либо из самоходной гаубицы M109, либо из MQ-1 °C Grey Eagle, либо с наземной платформы», — заключил Майк Мюррей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что истребители РФ перехватили три бомбардировщика США над Черным морем.

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