Россия начала отводить резерв силовиков от границ с Белоруссией. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи президентов обеих стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая состоялась накануне в Сочи.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подчеркнул, что данный аспект стал значимым результатом переговоров лидеров России и Белоруссии.

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — сказал Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин заявил о создании резерва силовиков 27 августа. Российский лидер тогда пояснил, что это была просьба его белорусского коллеги. Условием для ввода спецподразделений на территорию соседней республики было названо обострение ситуации.

Волна акций протеста захлестнула Белоруссию после выборов президента, состоявшихся 9 августа. Жители соседней республики выражают несогласие с результатами голосования. Борьбу за президентский пост уже в шестой раз одержал действующий лидер Александр Лукашенко. Глава республики заручился поддержкой 80,1% избирателей. Его политический оппонент Светлана Тихановская смогла набрать лишь чуть более 10% голосов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин напомнил Макрону о недопустимости вмешиваться в дела Белоруссии.