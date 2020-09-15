Ефремов в СИЗО освоил интернет-магазин для заключенных

Михаила Ефремова в СИЗО навестила Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. По ее словам он делит камеру с еще двумя арестантами, которые обучают его тонкостям жизни в колонии. Артист уже освоил интернет-магазин для заключенных.

Михаила Ефремов в СИЗО навестила Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. По ее словам он делит камеру с еще двумя арестантами, которые обучают его тонкостям жизни в колонии. Артист уже освоил интернет-магазин для заключенных.

«Михаил Олегович находится в камере и с ним еще два человека пребывают. Сокамерники его вполне устраивают. Это все люди с высшим образованием, поэтому они общаются очень хорошо. Михаил Олегович читал им уже что-то из произведений литературных. Просвещает их в этом плане. Они его просвещают по тому, что можно и нельзя в колонии. Делятся опытом», — рассказала Потяева.

Омбудсмен также рассказала, что осужденный чувствует себя хорошо — стрессовое состояние он уже переборол все в этом вопросе в порядке.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади Москвы. По версии суда, актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме этого артиста лишили водительских прав на три года. Осужденного взяли под стражу в зале заседаний по окончании процесса и доставили в следственный изолятор. В СИЗО Ефремов пробудет до вынесения решения по апелляции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат Пашаев намерен отменить приговор Ефремову.