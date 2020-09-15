Ефремов в СИЗО освоил интернет-магазин для заключенных
По словам Уполномоченной по правам человека в Москве Татьяны Потяевой, навестившей осужденного артиста, он делит камеру с еще двумя арестантами, которые обучают его тонкостям жизни в колонии.
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Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru
Михаила Ефремова в СИЗО навестила Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. По ее словам он делит камеру с еще двумя арестантами, которые обучают его тонкостям жизни в колонии. Артист уже освоил интернет-магазин для заключенных.
Михаила Ефремов в СИЗО навестила Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. По ее словам он делит камеру с еще двумя арестантами, которые обучают его тонкостям жизни в колонии. Артист уже освоил интернет-магазин для заключенных.
«Михаил Олегович находится в камере и с ним еще два человека пребывают. Сокамерники его вполне устраивают. Это все люди с высшим образованием, поэтому они общаются очень хорошо. Михаил Олегович читал им уже что-то из произведений литературных. Просвещает их в этом плане. Они его просвещают по тому, что можно и нельзя в колонии. Делятся опытом», — рассказала Потяева.
Омбудсмен также рассказала, что осужденный чувствует себя хорошо — стрессовое состояние он уже переборол все в этом вопросе в порядке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат Пашаев намерен отменить приговор Ефремову.
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