По стопам Айзы: «Капитан Америка» Крис Эванс случайно слил в сеть очень интимное фото
Звезда голливудских фильмов опубликовал в сторис видео, на котором многие заметили пикантный контент.
Фото: www.globallookpress.com / Birdie Thompson
Актер из фильмов вселенной Marvel перехватил эстафету у Айзы Анохиной, недавно показавшей свои прелести в соцсети Instagram. Экранный «капитан Америка» случайно показал в сторис свой детородный орган.
Это произошло ненамеренно, когда он в сторис демонстрировал подписчикам экран своего телефона. В кадре на мгновение мелькнула всплывшая галерея фото и видео, там-то фанаты и увидели мужское достоинство Эванса. Тот очень быстро удалил компромат, но снимок успел разлететься по сети.
Пользователи сети так активно обсуждают происшествие с Крисом Эвансом, что тема вышла в топ Twitter. Комментарии разделились на несколько основных тем.
Одни добродушно смеются над оплошностью Криса.
«Научите Криса Эванса пользоваться инстой!»;
«Зато у Криса Эванса и Айзы теперь есть общая тема для разговора»;
«Ну, наконец-то до Криса Эванса дошло, какой контент от него хотят фанаты».
Другие упражняются в юморе за его счет и радостно пересылают интимное фото снова и снова.
«Знаете **** Криса Эванса? Я тоже знаю»;
«Мне скинули дикпик Криса Эванса. Утро начинается не с кофе»;
«Девушки Сахи хотят сделать серебряные трусы для Криса Эванса. Судя по всему, трусов у него нет», — пишут они.
Третьи же переживают за эмоциональное состояние своего кумира. Они боятся его депрессии.
«Мне больно за Криса Эванса»;
«У него, итак, тревожное расстройство, так сейчас „шутники“ доведут его еще сильнее»;
«Надеюсь, завтра лента будет уважать Криса Эванса».
Актер прославился после роли Стива Роджерса в серии фильмов от Marvel. Также он известен своим добродушным характером и поддержкой благотворительных организаций. В соцсетях он обычно выкладывает фото своей собаки.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина выложила весьма пикантную фотографию в сторис на своей странице в Instagram. Она уверяет, что случилось это случайно, но мало кто из пользователей верит в такие совпадения.
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