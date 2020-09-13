По стопам Айзы: «Капитан Америка» Крис Эванс случайно слил в сеть очень интимное фото

Актер из фильмов вселенной Marvel перехватил эстафету у Айзы Анохиной, недавно показавшей свои прелести в соцсети Instagram. Экранный «капитан Америка» случайно показал в сторис свой детородный орган.

Это произошло ненамеренно, когда он в сторис демонстрировал подписчикам экран своего телефона. В кадре на мгновение мелькнула всплывшая галерея фото и видео, там-то фанаты и увидели мужское достоинство Эванса. Тот очень быстро удалил компромат, но снимок успел разлететься по сети.

Пользователи сети так активно обсуждают происшествие с Крисом Эвансом, что тема вышла в топ Twitter. Комментарии разделились на несколько основных тем. Twitter @melih

Одни добродушно смеются над оплошностью Криса.

«Научите Криса Эванса пользоваться инстой!»;

«Зато у Криса Эванса и Айзы теперь есть общая тема для разговора»;

«Ну, наконец-то до Криса Эванса дошло, какой контент от него хотят фанаты».

Другие упражняются в юморе за его счет и радостно пересылают интимное фото снова и снова.

«Знаете **** Криса Эванса? Я тоже знаю»;

«Мне скинули дикпик Криса Эванса. Утро начинается не с кофе»;

«Девушки Сахи хотят сделать серебряные трусы для Криса Эванса. Судя по всему, трусов у него нет», — пишут они.

Третьи же переживают за эмоциональное состояние своего кумира. Они боятся его депрессии.

«Мне больно за Криса Эванса»;

«У него, итак, тревожное расстройство, так сейчас „шутники“ доведут его еще сильнее»;

«Надеюсь, завтра лента будет уважать Криса Эванса».

Актер прославился после роли Стива Роджерса в серии фильмов от Marvel. Также он известен своим добродушным характером и поддержкой благотворительных организаций. В соцсетях он обычно выкладывает фото своей собаки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина выложила весьма пикантную фотографию в сторис на своей странице в Instagram. Она уверяет, что случилось это случайно, но мало кто из пользователей верит в такие совпадения.